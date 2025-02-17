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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 09:13

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar, Gazze'de ateşkes ve Suriye'de devam eden sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarının tüm dünyada şok dalgaları gönderdiğini belirten Fidan, Avrupalıların kendilerine sorduğu büyük sorular olduğuna işaret etti. ABD'li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Ukrayna, Gazze ve Suriye'deki son durumu değerlendirdiklerini ifade eden Fidan, "Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor." dedi. Fidan, Gazze'de devam eden ateşkes için önümzdeki iki haftanın kritik olduğunu belirtti.

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