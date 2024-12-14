Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Esad'ın çöktüğü günlerde Rusya ve İran ile görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Fidan, "Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık” dedi. Bakan Fidan, Şam Büyükelçiliğinin faaliyete geçeceğini bildirdi. Türkiye'nin terör örgütü PYD/YPG konusunda ABD ile başından beri son derece taban tabana zıt iki pozisyonda olduğunu hatırlatarak, "Bizim pozisyonumuz hala aynı, hiç değişmedi." ifadelerini kullandı. Fidan, "YPG'nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar." dedi.