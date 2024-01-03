SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 17:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lübnan açıklaması!

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ankara’da basın mensuplarıyla buluşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Aruri'yi şehit etmesiyle ilgili konuşan Fidan, "Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama hep söylüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım." dedi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın cumartesi günü davetlisi olarak Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan flaş açıklamalar | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiyeye geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş açıklamalar | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

SIRADAKİ VİDEO
Külliye'de kritik toplantı! Başkan Erdoğan liderlik edecek
03.01.2024Çarşamba
İstanbul Havalimanı Metrosu'nun sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır!
03.01.2024Çarşamba
Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı kıvırdı: Kim ne anlayacak görmek istedim
03.01.2024Çarşamba
MİT’ten Süleymaniye’de PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlu Cehanfer etkisiz hale getirildi
03.01.2024Çarşamba
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
03.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte yeni fiyatlar 02:36
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu!
03.01.2024Çarşamba
MEMUR MAAŞ ZAMMI HABERİ: Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar 2024? | işte yeni Memur ve emekli maaş tablosu 03:11
💰 Tablo Tablo 2024 Yılı Yeni Memur ve Emekli maaşları! 💰
03.01.2024Çarşamba
SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU! En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Refah payı eklendi mi? | KÖK AYLIK KÖK Maaş ne kadar? 02:40
💰 SSK BAĞKUR 💰 En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? 💸
03.01.2024Çarşamba
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşte aralık ayı enflasyonu 01:12
İşte aralık ayı enflasyonu
03.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA