Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lübnan açıklaması!

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ankara’da basın mensuplarıyla buluşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Aruri'yi şehit etmesiyle ilgili konuşan Fidan, "Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama hep söylüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım." dedi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın cumartesi günü davetlisi olarak Türkiye'ye geleceğini açıkladı.