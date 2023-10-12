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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 11:48

Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK'ın raporunda yeni detaylar

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylara ulaşıldı.

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