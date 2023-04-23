Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda, okullarda, evlerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustada Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TBMM Başkanı Mustada Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.