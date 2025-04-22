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Devlet Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajI
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Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajI

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:16:30

MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı geldi. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması gerektiğini belirterek, "Silahlar gömülüp demokratik siyasetin perdesi açılacak" dedi. FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne'nin ortaya attığı "Erken seçim" iddialarını da yalanlayan Devlet Bahçeli, "Küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." dedi. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir. " ifadelerini kullandı.

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