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Malatya'da yasak ilişki baskını! Evde yakalayıp ekmek bıçağıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da yasak ilişki baskını! Evde yakalayıp ekmek bıçağıyla saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dini nikahlı eşini başka bir kişiyle birlikte olduğunu düşündüğü evde gören F.D., iki kişiyi ekmek bıçağıyla yaraladı. Olayda 3 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında yaşanan olayda, F.D. dini nikahlı eşi T.P. ile birlikte olduğunu düşündüğü Z.I.'nın ikametine gitti. Burada iki kişiyi birlikte gören F.D., ekmek bıçağıyla saldırdı. T.P. ve Z.I. bıçak darbeleriyle yaralanırken, F.D. de yaşanan arbedede darp sonucu yaralandı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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