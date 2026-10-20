Ankara'da akran zorbalığı kamerada! Ablası ve ağabeyiyle gelip yaşıtını darbetti

Samsun'da gökdoğan avcılarını dron ele verdi! Kaçarken bakın nasıl yakalandılar

Uşak-İzmir kara yolunun Yenişehir rampalarında domates yüklü tır devrildi. Halil Altundağ'ın kullandığı 13 DA 106 plakalı tırın devrilmesiyle dorsedeki domatesler yola saçıldı. Yoldaki domatesler nedeniyle kayan N.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.