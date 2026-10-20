Uşak İzmir yolunda domates yüklü tır devrildi: Sürücü Halil Altundağ hayatını kaybetti
Uşak-İzmir kara yolunda domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Halil Altundağ hayatını kaybetti. Yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkışırken kara yolu trafiğe kapandı.
Uşak-İzmir kara yolunun Yenişehir rampalarında domates yüklü tır devrildi. Halil Altundağ'ın kullandığı 13 DA 106 plakalı tırın devrilmesiyle dorsedeki domatesler yola saçıldı. Yoldaki domatesler nedeniyle kayan N.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam