Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 16:21

İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen operasyonda, ikinci el araç satışlarında sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandıran 16 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, ağır hasarlı otomobillerin hasarsız gibi gösterildiği ve araçların kilometre bilgilerinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. En az 30 kişiyi mağdur eden şebekenin, firari olan diğer 2 üyesini yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mağdurlardan Murat Koç, araç alırken ekspertiz yaptırmaması yönünde telkin edildiğini ve sonradan aracın ağır hasar kaydını öğrendiğini belirtirken; Serkan Elman ise 570 bin liraya aldığı aracın sahte raporlarla kusurlarının gizlendiğini söyledi. Yaşanan mağduriyetlerin ardından Şerafettin Almaç da alıcılara bir uyarıda bulunarak, internetteki cazip ilanlara karşı dikkatli olmalarını ve araçları mutlaka kendi seçtikleri güvenilir ekspertiz noktalarında kontrol ettirmelerini tavsiye etti.