Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 15:39

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi. Soruşturmanın, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatıldığı ve Türk vatandaşı kadınların yumurta hücrelerinin yurt dışına satıldığı iddiasına odaklandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital verilerde, donör kadınların fotoğraflarının yanı sıra göz, saç ve ten rengi ile kan grubu gibi fiziksel ve kişisel özelliklerinin kaydedildiği kataloglar ve WhatsApp yazışmalarının bulunduğu aktarıldı. Bu bilgilerin potansiyel alıcılara sunulduğu ve belirli özellikler üzerinden fiyatlandırma yapıldığı iddia edildi.

Dosyada, organizasyonun KKTC, Gürcistan ve Arnavutluk'taki bazı kliniklerle bağlantılı olduğu ve son altı yılda yaklaşık 2 milyon avroluk haksız kazanç sağlandığının değerlendirildiği bilgisi yer aldı. Şu ana kadar 34 donör kadın, 4 doktor ve 4 organizatör olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olduğu belirtilen 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.