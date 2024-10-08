Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Doğru siyaset buluşturan, uzlaştıran ahlaklı siyasettir. Hiçbir parti ile kategorik olarak alıp veremediğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur." dedi. İsrail'in Arz-ı Mev'ud planlarına karşı uyarılarda bulunan Bahçeli, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Bugün mesela Beyrut değil Ankara'dır." şeklinde konuşarak BM'ye İsrail'e müdahale çağrısı yaptı.