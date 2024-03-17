Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP’yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum" dedi.