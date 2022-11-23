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DEPREMİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ | Düzce'deki deprem Zonguldak'ta böyle hissedildi! Bebek odasına konulan kamera her şeyi kaydetti

DEPREMİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ | Düzce'deki deprem Zonguldak'ta böyle hissedildi! Bebek odasına konulan kamera her şeyi kaydetti
23.11.2022 08:04

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SON DEPREMLER | Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem şiddeti bebek odasında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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