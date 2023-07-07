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Deprem yıktı, devlet ihya etti! TOKİ afet sonrası Simav’a 928 konut yaptı

Deprem yıktı, devlet ihya etti! TOKİ afet sonrası Simav’a 928 konut yaptı
07.07.2023 18:58

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Devlet, Kütahya Simav'da 19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5,9’luk deprem sonrası yeni konutlar yaptı. İlçede meydana gelen depremde 928 afet konutu 6 ay sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal hayat sürebilmesi için de çalışmalar yapan TOKİ, bu kapsamda 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini Simav'a kazandırdı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer anlattı.

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