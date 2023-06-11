Deprem konutları yükseliyor! Bakan Özhaseki yeni formülü duyurdu: Başkan Erdoğan'a sunacağım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor. Yapımına başlanan konutlar ise hızla yükseliyor. Bakan Özhaseki, deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüllerin olduğunu belirtti. Özhaseki, bu formülleri kabine toplantısında Başkan Erdoğan’a sunacağını da ifade etti. Özhaseki, “O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz” dedi. Ayrıca Özhaseki, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin de garantisini verdi.