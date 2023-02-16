Deprem bölgesiyle ilgili yalan iddialar böyle çürütüldü! İşte yalanlar ve gerçekler…

''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. ele 1 kanalında deprem bölgesindeki evlerin %51'nin 2001 yılı sonrasında yapıldığı iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binaların yüzde 95'inin 1999-2000 öncesi yapılar olduğunu açıkladı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının iplikleri çok geçmeden pazara çıktı. İşte yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sosyal medyada yer alan yalanlar ve gerçekler. .