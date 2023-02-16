Haberler Güncel Videoları Deprem bölgesiyle ilgili yalan iddialar böyle çürütüldü! İşte yalanlar ve gerçekler…

Deprem bölgesiyle ilgili yalan iddialar böyle çürütüldü! İşte yalanlar ve gerçekler…

Deprem bölgesiyle ilgili yalan iddialar böyle çürütüldü! İşte yalanlar ve gerçekler…
16.02.2023 14:08 - Son Güncelleme: 16.02.2023 14:08

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:27
Aleyna Ölmez’i kurtaran ekip o...
Güncel 00:05
Yeni Çamoluk Otomotiv...
Güncel 00:54
BM Genel Sekreteri...
Güncel 01:46
TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN...
Güncel 01:18
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:09
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:30
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:24
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:35
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:22
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 02:10
Müslüman olan Çinli kurtarma...
Güncel 05:43
Bakan Kurum: “TOKİ’mizle, tüm...

''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. ele 1 kanalında deprem bölgesindeki evlerin %51'nin 2001 yılı sonrasında yapıldığı iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binaların yüzde 95'inin 1999-2000 öncesi yapılar olduğunu açıkladı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının iplikleri çok geçmeden pazara çıktı. İşte yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sosyal medyada yer alan yalanlar ve gerçekler. .

Güncel Videoları
SON DAKİKA