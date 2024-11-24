D-100 kara yolunda 5 saattir ulaşım sağlanamıyor

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan ve kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar nedeniyle 5 saatir ulaşıma kapalı olan D-100 kara yolu için Karabük'te polis ekipleri yola çıkmak üzere olan sürücülere uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşamdan beri etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karabük-Gerede karayolu iki ayrı zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yolda mahsur kalan ve soğuktan etkilenen vatandaşlar yardım bekliyor. Öte yandan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Öğlebeli Kavşağında yaptıkları uygulamada Ankara ve İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücülere yolun kapalı olduğuna dair uyarılarda bulunarak Zonguldak'ın Devrek ilçesi istikametini kullanmalarının daha sağlıklı olacağını bildirdi.