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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 20:23 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 20:23

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!

Son dakika haberi! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı, annelerimizi siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar. Siz hiç eşitlikçi, hiç adil olmayacak mısınız? Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan neler çekti." dedi. İstanbul'da 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceklerini belirten Kurum, "Bu kibirli belediye başkanı 'Bunların yapılmasına gerek yoktu, yapılmaması lazım.' diyor. Saatlerce süren trafik, bir de 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. 5 yılda başlayıp da bitirdiğin tek şey İstanbul oldu." ifadelerini kullandı.

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