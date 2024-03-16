Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gaziantepliler ile sahurda buluştu

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bahçelievler'de düzenlenen 'Gaziantepliler ile Sahur Sofrası' programına katıldı. Buradaki konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Kurum, "Rabbim depremde kaybettiğimiz, tüm şehitlerimize rahmet eylesin, bizi onların aziz hatıraları için çalışmaktan, evlatlarına sahip çıkmak için koşmaktan bir an bile ayırmasın." dedi. Kurum'un ardından söz alan Bakan Yerlikaya ise 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin, "Şehrin eminini 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunların çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak." ifadelerini kullandı.