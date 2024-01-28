Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki iç çekişme de vardı. Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i CHP'de kimsenin takmadığını, Kılıçdaroğlu'nun tek derdinin ise sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek olduğunu söyledi.