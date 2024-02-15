Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Süleymaniye Camii'nin çevresinin, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak tanımladığı bu muazzam yapıya yakışır şekilde ihya edileceğini açıkladı. Proje, bölgedeki köhneleşmiş ve niteliğini kaybetmiş yapıları yeniden düzenleyerek, Ordu Caddesi'nde cadde ve cephe düzenlemesi yapmayı içeriyor. Bu yenileme çalışmalarıyla, Süleymaniye Camii çevresi, tarihi dokusunu koruyarak modern bir çehreye kavuşacak ve İstanbul'un kültürel mirasına değer katacak.