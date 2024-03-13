Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum 'TÜMSİAD’ı ziyaret etti!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de bulunan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti. Kurum'u ziyareti sırasında TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum ziyareti sırasında ilgiyle karşılandı. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklaması yaptı.

"İSTANBUL'A HİZMET YOLUNDA AYLARDIR SAHALARDAYIZ"

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "TÜMSİAD başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle istişarelerde bulunduk. İstanbul'umuzun ticaretine, geleceğine, esnafımızın bizden beklentilerine ilişkin bu istişareleri yaptık. TÜMSİAD'ımıza hem kadim medeniyetimizin mirası, ticaret ahlakının dünyamızda yeniden hakim kılınabilmesi için TÜMSİAD'ın yapmış olduğu mücadelede her zaman yanındayız. İstanbul sanayisi adına İstanbul'un geleceği adına yapılacak işleri büyük bir kararlılıkla yürüteceğimizi ifade ettik. İstanbul'a hizmet yolunda aylardır sahalardayız. Esnaflarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bizden beklentisini, İBB yönetiminden kendi arzuladıkları hizmetleri ve yapılması gerekli öncelikli işleri bize ifade ediyorlar. İstanbul'un en önemli gündemlerinin başında birincisi deprem ikincisi ulaşım geliyor. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Deprem konusunda bir irade ortaya koymanız gerekiyor. İstanbul'un sanayisine, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok önemlidir. İstanbul'da bir buçuk milyon riskli binadan 600 binin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bir buçuk milyon ticari ve sinai ünitenin bir an önce yenilenmesi güvenli huzurlu komutlara kavuşmamız gerektiğini söyledik" dedi.

"İSTANBUL'U ÇEPERLERİYLE BİRLİKTE MARMARA VE TRAKYA İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sanayi kuruluşlarının güçlenmesi adına gereken iradeyi ortaya koyacağını dile getiren Kurum, "1 Nisan sabahı hem TÜMSİAD'ımızla hem buradaki sanayi kuruluşlarımızın güçlenmesi, riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi için kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yüksek teknolojinin üretildiği, istihdamın arttığı, pahada ağır ancak yükte üretimin merkezi bir İstanbul olsun istiyoruz. İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz. Edirne'den giren bir tırın İstanbul'dan Anadolu'ya nasıl yayılması gerektiğini, buradaki merkezin gelecek 50 yılda dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin yönlendirildiği bir anlayışı sergileyeceğiz. Bunu yaparken de orada çalışan işçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"6 YENİ LOJİSTİK MERKEZLE KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHI ÜZERİNDE LOJİSTİK KÖYLERİMİZİ KURACAĞIZ"

"Amacımız İstanbul'u tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır" diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 yeni lojistik merkezle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağız. Esnafımızın da bu lojistik köylerden tarihi ipek yolu üzerinden transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. İstanbul'un ticaretine kamu, belediye ve özel sektör gibi bütüncül bir bakış açısıyla bakacağız. Hem güçlü ev ekonomisi hem de güçlü hane ekonomisi anlayışıyla bu çalışmaları yapacağız. Sanayicimizin bizden beklediği alanları da hem şehrin içinde hem de şehrin dışında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağız. Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İBB olarak İSMEK'lerle birlikte her bir sanayi tesisinin içinde İBB'yi göreceksiniz. Kendi işini kuracak kardeşlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bu sermayeyle birlikte kendi alanında üretimini yapabilecek, istihdamı arttıracak. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. Amacımız İstanbul'u tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır" şeklinde konuştu.