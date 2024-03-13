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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 18:46

Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. 1 polis memuru şehit oldu. Başkan Erdoğan, Mardin mitinginin ardından yaptığı açıklamada, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaza, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan otomobil çarpıştı.

Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O. K. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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