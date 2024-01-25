Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un seçim vaadi ve projelerini açıkladığı sunumu full bölüm izle!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. Kurum, "İstanbul'un yıldızı "SİZTEM İSTANBUL" ile parlayacak" dedi. Yeni metro projelerini açıklayan Kurum, iki yakaya yeni tüneller yapacaklarını duyurdu. Kurum, metrobüs hattını Silivri'ye uzatacaklarını müjdelerken çöküş dönemine giren İSPARK'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını açıkladı. Kurum, " İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı. İstanbul'da 1.5 milyon konutun risk altında olduğunu belirten Kurum, "5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz" dedi. Gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri veren Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her 2 bin TL vereceklerini açıkladı. İşte Kurum’un açıklamalarının tamamı…