CHP'nin yayın organı Sözcü hem TOGG'u hem depremzedeleri hedef aldı! Fondaşları İsmail Küçükkaya bile kaldıramadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Sözcü milleti küçümseyerek skandal bir manşetle çıktı.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 2 BUÇUK MİLYON OY FARK ARTTI

Türkiye Yüzyılının kritik seçimini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.

FETÖ, PKK ve Batı'nın açık destek verdiği Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.

FETÖ'nun kurduğı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET

Seçim süreci boyunda muhalif seçmeni manipüle eden CHP'nin yayın organı Sözcü seçimlerinden ardından skandal bir manşetle çıktı.

HEM TOGG'U HEM DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDILAR

Adeta içindeki öfkeyi kusan Sözcü hem yerli ve milli araç TOGG'u hem de depremzedeleri hedef aldı.

"DEMEK Kİ MİLLET TOGGMUŞ" şeklinde bir başlık atan Sözcü ekonomi üzerinden giriştikleri algının tutmadığını itiraf ederken bir yandan da bu algıyı sürdürmeye devam etti.

"Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine TOGG nutuğu atan Erdoğan'ı tercih etti."

Sözcü'nün en büyük skandalı ise depremzedeler üzerinden oldu.

Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarı göstermesini hazmedemeyen Sözcü, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş... Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş..." ifadeleriyle rezilliğini sürdürdü.

FONDAŞLARI İSMAİL KÜÇÜKKAYA BİLE KALDIRAMADI

Sözcü'nün bu rezilliğini fondaşları İsmail Küçükkaya bile kaldıramadı.

Sözcü'nün manşetini çarpıcı olduğunu öne süren CHP yandaşı Küçükkaya depremzedeler için kullanılan ifadeyi ise yakışıksız buldu. Küçükkaya, "Çarpıcı bir manşet atmışlar. Bir eksiği var bence ben olsam tamamlardım, Bir de itirazım var efendim. Depremzedelerle ilgili. Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim; 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş' bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım" dedi.