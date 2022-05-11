CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!

Son dönemde Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mülteci siyaseti" kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Kirli algıda başrol oynayan Kılıçdaroğlu, siyasetine sığınmacıları dahil etti. sürekli sığınmacılar için "gidecekler" söylemini kullanan CHP'nin 2016 yılında sığınmacılarına nasıl destek çıktıkları tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti. İşte CHP'nın 180 derece dönüşünü anatomosi.