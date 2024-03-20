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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 18:45

CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri!

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den yine APO böğürtüleri yükseldi. DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Öcalan'ın paçavraları sallanırken, AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin çağrısı yapıldı. Sözde kürt sorunu üzerinden algı operasyonuna soyunan DEM Partili İrmez, terör operasyonlarından rahatsız olduğunu belirterek, 'AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin' çağrısında bulundu. İrmez, "Muhalefetle bu seçimi kazandığımızda 2028 seçiminde AKP ve MHP’nin gitmesine de neden olacaktır" diyerek skandal ifadeler kullandı.

CHPnin ittifak ortağı DEMden APO böğürtüleri! DEM Partliler bebek katiline selam çaktı, AK Parti ve MHPye oy vermeyin çağrısı yaptı
CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri! DEM Partliler bebek katiline selam çaktı, AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin çağrısı yaptı

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