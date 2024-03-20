



Bebek katili Öcalan'a sayın diye hitap ederek serbest kalmadığı halde terör devam edecek diyen Türkoğlu, "Savaş politikalarının son bulması için Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor" diyerek skandal ifadeler kullandı.





Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak ise "Öcalan'ı unutmuyoruz ve ruhumuz hep onunla direniş halinde" alçak ifadeler kullandı.