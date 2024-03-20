CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Öcalan böğürtüleri ve posterleri havalarda uçuştu.
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Öcalan böğürtüleri ve posterleri havalarda uçuştu.
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu konuşmasında bebek katiline özgürlük diye böğürdü.
ÖCALAN'A SELAM ÇAKTI
Hakkari'deki Nevruz kutlamasında konuşan bulunan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partili Halide Türkoğlu teröristbaşı Öcalan'a selam çaktı.
Bebek katili Öcalan'a sayın diye hitap ederek serbest kalmadığı halde terör devam edecek diyen Türkoğlu, "Savaş politikalarının son bulması için Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor" diyerek skandal ifadeler kullandı.
Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak ise "Öcalan'ı unutmuyoruz ve ruhumuz hep onunla direniş halinde" alçak ifadeler kullandı.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
Terör Partisi DEM'in Şırnak'ta düzenlediği Nevruz kutlamasında da aynı görüntüler yer aldı. DEM Parti Milletvekili Zeki İrmez, yaptığı konuşmada terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.
TERÖR OPERASYONLARINDAN RAHATSIZ OLDU
Sözde kürt sorunu üzerinden algı operasyonuna soyunan DEM Partili İrmez, terör operasyonlarından rahatsız olduğunu belirterek, 'AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin' çağrısında bulundu. İrmez, "Muhalefetle bu seçimi kazandığımızda 2028 seçiminde AKP ve MHP'nin gitmesine de neden olacaktır" dedi.
TERÖRİST BAŞININ MESAJINI OKUTTULAR
Siirt'te skandal boyut atladı. DEM Parti'nin düzenlediği kutlamda, teröristbaşı Öcalan'a böğürtüleri yüksedi. Alanda sık sık, "Bijî serok Apo" sloganları atılırken, bebek katilinin mesajı okutuldu.