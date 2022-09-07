CHP'nin HDP vaadi İYİ Partiyi karıştırdı! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti... Zehir zemberek sözler

Yerel seçimlerde ortaklık yaptığı bilinen CHP-İYİ Parti ve HDP arasında 2023'e giden süreçte ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamaya razı olmadıklarını belirterek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" demişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Zehir zemberek bir açıklama yapan Metin Özışık, "PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.