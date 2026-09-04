Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 15:39

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Alaşehir-Salihli kara yolu Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Salihli yönünden Alaşehir istikametine ilerleyen B.Y. (42) yönetimindeki 16 AHS 912 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yusuf Bilgiç'in kullandığı 34 BAR 114 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü B.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralılar, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.