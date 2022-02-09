Haberler Güncel Videoları CHP’nin ‘’Gizemli’’ 13. katında sosyal medya biriminde hangi hesabı, kimler yönetiyor? Kenan Kıran’dan A Haber’de önemli açıklamalar

CHP’nin ‘’Gizemli’’ 13. katında sosyal medya biriminde hangi hesabı, kimler yönetiyor? Kenan Kıran’dan A Haber’de önemli açıklamalar

CHP’nin ‘’Gizemli’’ 13. katında sosyal medya biriminde hangi hesabı, kimler yönetiyor? Kenan Kıran’dan A Haber’de önemli açıklamalar
09.02.2022 01:21 - Son Güncelleme: 09.02.2022 01:25

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CHP'nin başını çektiği muhalefet sosyal medyada algı ve manipülasyon içerikli paylaşımlarını sürdürürken A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Bakışı programında, "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konular ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP'nin sosyal medyada nasıl organize olduğunu ve yalanların nasıl yayıldığını anlattı. Organizasyonu bir şema üzerinden anlatan Kıran, "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi’nin 13. katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyon yönetiliyor." dedi. Kıran bu yalan organizasyonu CHP'li belediyelerin gazetecilerin ve ajansların nasıl bir rolü olduğunu da tek tek anlattı.

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