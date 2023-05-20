CHP’li Tunç Soyer'in kapı dışarı ettiği depremzedelere Başkan Erdoğan sahip çıktı

14 Mayıs'ta yaşadıkları seçim hezimetini bir türlü hazmedemeyen CHP yönetimi, hedefine depremzedeleri koydu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ağırladığı depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarmıştı. Bu karara tepkiler dinmeden bir skandal haber de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 224 depremzedeyi kaldıkları geçici konutlarından çıkarma kararı aldı. Skandal kararın ardından devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yeni konut tahsis edilmesi için yerel yetkililere talimat verdi.