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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan HDP’li terör mahkumu Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak’a ziyaret!

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan HDP’li terör mahkumu Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak’a ziyaret!
22.08.2022 18:35 - Son Güncelleme: 22.08.2022 18:35

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CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki organik bağ günden güne kuvvetleniyor. 'Bölücü kebapçı' lakabıyla bilinen, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranan ve terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyarete gitti. Öte yandan Sırtını PKK/YPG'ye yaslayan terör suçlusu HDP'lilere ziyarete giden SİHA Sezgin'e tepkiler büyük. Bilindiği üzere Tanrıkulu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğuu belirten bir tutum sergilemiş, terörist cenazelerinde de boy göstermişti.

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