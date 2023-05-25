Haberler Güncel Videoları CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı
25.05.2023 08:44 - Son Güncelleme: 25.05.2023 08:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 19:20
PKK’nın CHP’ye çizdiği yol...
Güncel 01:36
Başkan Erdoğan, Bakan...
Güncel 00:50
Metin Akpınar'dan çok...
Güncel 00:56
Bakan Kirişci: Buğdayda...
Güncel 00:29
Yeşil Sol Parti müşahitleri...
Güncel 00:22
Başkan Erdoğan'dan emekli...
Güncel 01:32
Babala TV'de Umut Nimet...
Güncel 00:53
Şehit ailesine küfreden İP'li...
Güncel 01:22
Başkan Erdoğan’a Sivas’ta 100...
Güncel 00:33
HDP'li Ferit Şenyaşar'dan...
Güncel 02:39
Teröristbaşı Duran Kalkan’ın...
Güncel 01:17
14 Mayıs seçimleri sonrası...

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola yürüyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube yayınında AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmet ve eserleri yalan ve iftiralarla hedef aldı. AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmetleri yeniden yapma vaadi veren Kılıçdaroğlu'nun yalanları kısa sürede ortaya çıktı. Yerli otomobili hedef alıp, "Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü. 2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" diye konuşmuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA