CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola yürüyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube yayınında AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmet ve eserleri yalan ve iftiralarla hedef aldı. AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmetleri yeniden yapma vaadi veren Kılıçdaroğlu'nun yalanları kısa sürede ortaya çıktı. Yerli otomobili hedef alıp, "Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü. 2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" diye konuşmuştu.