CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesajla kovulan işçiler meclis toplantısını bastı: İşimizi geri istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Evde Bakım Hizmeti'nde çalışan bir grup personelin ihale değişimi sonucu işten çıkarılmaları sonrası gerilim tırmandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girmek isteyen grup ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan toplantısı öncesinde ihale değişimi sonucu işten çıkarılan Evde Bakım Hizmeti çalışanlarının eylemi damga vurdu.

Belediye hizmet binası önünde toplanan grup meclis salonuna girmek istedi. İçeriden bir yetkili ile görüşmek isteyen grup, talepleri karşılanmayınca kapıda arbede yaşandı.

OLAYLAR SIRASINDA CAM KAPI KIRILDI

Yaşanan arbedede güvenlik görevlileri ile işçiler karşı karşıya geldi. Arbede esnasında cam kapının kırıldığı öğrenilirken, işçiler belediye binasının dışarısına çıkarıldı.

Ön kapıdan alınmayan işçiler ise meclisin yapıldığı salonun bulunduğu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin arka kapısına yöneldi. Genellikle belediye başkanlarının girişi için kullanılan VIP kapının önündeki gerginlik, burada da dakikalarca devam etti. İşçiler, dışarıda bir süre daha bekledikten sonra dağıldı.

Adnan Saygun'da düzenlenen salonu basarak içeri girmek isteyen onlarca işçi, güvenlik güçleri tarafından engellendi. Salon girişinde "İşimizi geri istiyoruz" şeklinde slogan atan işçilerin protestosu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

Yerel seçimler öncesi vaadlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir belediyeden işçi çıkarılmayacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." diye konuşmuştu.