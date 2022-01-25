CHP'li İmamoğlu vatandaşla dalga geçiyor! İstanbul'daki kaosun suçlusu karmış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir Türkiye'nin birçok noktasına olduğu gibi İstanbul'a da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yaptığı kar uyarısı bugün İstanbul'u esir aldı.

Kısa sürede yağan kar İstanbul'da hayatı felç etti.

İBB'nin kar küremeden tuzlamaya ulaştırmadan müdahaleye birçok alanda sınıfta kalmasının ardından balıkçıda görüntülenen İmamoğlu suçu yağan kara attı. Günler öncesinden bizzat kendisinin uyarısını yaptığı kar yağışını ani olarak nitelendirdi.

KAR YAĞIŞI UYARISINI BİZZAT KENDİSİ YAPTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 Ocak tarihinde kar yağışının birkaç gün daha süreceğini ifade etti. Ardından yaptığı paylaşımlarda da benzer ifadelere yer verdi.

İBB ÇÖKÜNCE SUÇU KARA ATTI

Kar yağışının ardından CHP'li İBB ortadan kayboldu.

Vatandaşlar araçlarında dondurucu soğuğun ardından mahsur kaldı. Fakat İmamoğlu suçu kara attı. İmamoğlu yaptığı bir paylaşımda "Bölgesel, ani ve yoğun kar yağışı devam ediyor." diyerek adeta akıl tutulması yaşadı.

10 CM KAR SONRASI İSTANBUL'DA HAYAT DURDU

Kar yağışının bugün öğleden sonra özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında şiddetini artırarak yağmasının ardından CHP'li İBB'ye tüm sistem çöktü.

Tuzlama ve küreme çalışmalarının yapılamamasından dolayı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Toplu taşıma kullanmak isteyenler ise dakikalarca otobüs bekledi. Metro ve metrobüslerde insanlık dışı görüntüler oluştu.

İSTANBULLU KAOSU YAŞARKEN İMAMOĞLU BALIKÇIDA



İstanbullu evlerine gidemezken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda görüntülendi.

Görüntülerin kısa sürede yayılarak tepki çekmesinin ardından kravatını çıkararak soluğu AKOM'da aldı.