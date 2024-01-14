CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal video! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı

2019 yılından bu yana en büyük vaatleri ulaşımda İstanbullunun yüzünü güldürmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi yerel seçimlere giderayak yeni bir oyunla karşımıza çıktı. Daha önce Fazilet Durağı yalanını servis eden Murat Ongun, geçtiğimiz aylarda da yürü’me’yen merdivenler üzerinden ‘sabotaj’ diyerek A Haber’i hedef almıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala kendini kurtarma çabalarına giren İBB yönetiminin fonladığı troll hesap İBB Haber, AK Parti’nin, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiğini ve kurgu yaptığını iddia etti. Söz konusu iddia ise başta CHP yandaşı İsmail Saymaz olmak üzere birçok, troll hesap, yandaş gazete ve muhalif isimler tarafından paylaşıldı. Ancak AK Parti İstanbul’un söz konusu olayla ilgili haberinin olmadığı ortaya çıktı.