CHP’li İBB’de 141 bin milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...

CHP’li İBB, yolsuzluk çarkı ile bir skandala daha imza attı. İBB'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen süre zarfında 141 milyon liralık börek ihalesi ortaya çıktı. Milyonluk ihalenin başlatılan yolsuzluk operasyonundan yalnızca 8 gün önce gerçekleştiği ortaya çıkarken Gazeteci Zafer Şahin konu ile ilgili, "Sen İstanbul'dan 1620 km ötedeki Hakkari'deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın. Şimdi CHP'li olarak bunu da sorgulamıyorsa, bunu da savunuyorsan bu devlet ne yapabilir ki? Bu hukuk seni ikna etmek için daha ne yapabilir ki?" ifadelerini kullandı.