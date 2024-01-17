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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 13:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 14:05

CHP’li İBB yönetimindeki İETT’nin skandalları

CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti. İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Karabat'ın İstanbul'un kasasından nasıl cebini doldurduğunu sizler için derledik.

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