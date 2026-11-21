ABD Orman Hizmetleri 3 "Koca Ayak" arşiv belgesini açtı: Kayıtlarda iri izler ve avcı anlatıları var
ABD Orman Hizmetleri, 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan ve olası "Koca Ayak" izleri ile avcı anlatılarını içeren üç arşiv belgesini kamuoyuna açtı. Yaratığın varlığını ne doğrulayan ne de yalanlayan kurumun tarihi kayıtları sessizce erişime açması meraklılar arasında heyecan yaratırken zamanlamaya ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi; iri ayak izlerinden şaka ihtimaline ve sıra dışı orman anlatılarına uzanan dosyalar Koca Ayak efsanesini yeniden gündeme getirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya