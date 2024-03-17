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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Mart 2024, 19:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024, 19:49

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler! Rantı itiraf etti, yetmedi bir çocuğa dudağından öperim dedi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ifşa olan rant ağının ardından İmamoğlu'ndan rantı itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Kabataş'ta konuşan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla orayı sosyal tesis yapacağız" ifadesini kullandı.Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında bir çocuğa "Öpüyorum güzel çocuğumuzu. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin gönül gözün görüyor ya bizi senin o dudaklarından öpüyorum" sözleri büyük tepkilere neden oldu.

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