CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?

CHP'li Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerine düzenlenen DHKP-C operasyonunda detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. DHKP-C'nin finans ağı İKOM'un Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale aldığı ve parava şirket olarak Kazova Tekstil'in kullanıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma DHKP-C soruşturması hakkında takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan eski CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ben bugünkü başlatılan bu 10 yıl önceki soruşturma dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı ilçelere kadar da uzanacağını düşünüyorum." dedi. Peki bu Kozava Tekstil'in geçmişinde ne var? İşte detaylar...