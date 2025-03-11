Başkan Erdoğan’dan Şam - YPG mutabakatı mesajı: Kazanan Suriye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı. Erdoğan, iftar sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, " Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne üniter yapısının korunmasına büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılması yönündeki her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." açıklamalarında bulundu.