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Başkan Erdoğan’dan Şam - YPG mutabakatı mesajı: Kazanan Suriye olacak
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Başkan Erdoğan'dan Şam - YPG mutabakatı mesajı: Kazanan Suriye olacak

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 20:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı. Erdoğan, iftar sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, " Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne üniter yapısının korunmasına büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılması yönündeki her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." açıklamalarında bulundu.

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