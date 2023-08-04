Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mustafa Güzel canlı yayında birbirine girdi. Yarkadaş katıldığı canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadeleriyle Davutoğlu'nu ve masa ortaklarını eleştirdi.