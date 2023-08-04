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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 11:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 11:23

Barış Yarkadaş ile Mustafa Güzel birbirlerine girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Güzel arasında tartışma çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri üzerine canlı yayında birbirlerine Barış Yarkadaş ve Mustafa Güzel sert ifadeler kullandı. Güzel Yarkadaş'ı "Pasif agresif" olarak tanımlarken Yarkadaş ise, "Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir. Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir." dedi.

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