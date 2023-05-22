Başkan Erdoğan'dan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalar! "Muhalefet emri Kandil'den alıyor"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır." dedi. Türkevi'ne saldırıya karşı ABD'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu teröristi bulmanız lazım gereğini de yapmanız lazım. Benzer bir durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türkevi size bir emanettir, bu teröristi bulmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 28 Mayıs günü vatandaşları erkenden sandıklara gidip oy vermeye çağıran Erdoğan, "Rehavete kapılmak yok. Erken uyanıp bu iş bitireceğiz. 28 Mayıs yarım kalan işi tamamladığımız bir milat olacak." şeklinde konuştu.