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CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Ekremci' medyaya ayar! "Adaylık yeri kurultaydır"

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Ekremci' medyaya ayar! "Adaylık yeri kurultaydır"
14.06.2023 20:48

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CHP tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu. Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi. Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı.Bu durum sonrası Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Ali Mahir Başarır, Ekremci medyaya sert vurdu. Başarır, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e de 'adaylık yeri kurultaydır' ayarı verdi.

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