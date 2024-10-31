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CHP'li Ahmet Özer'in "Değerli evlat" dediği bombacı çıktı! Terör örgütleriyle bağlantısı A Haber'de deşifre edildi

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 01:41 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 01:41

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği ve seçim sonrası belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü mensubu 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Bu gelişmeler sonrası Esenyurt Belediye Başkanı’nın PKK ile bağlantısı araştırılmaya başlandı. Soruşturmasındaki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

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