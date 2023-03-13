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CHP'den Muharrem İnce'ye aday olma baskısı! Gürsel Erol açık açık söyledi

CHP'den Muharrem İnce'ye aday olma baskısı! Gürsel Erol açık açık söyledi
13.03.2023 12:01

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CHP'liler tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman Twitter üzerinden kapıştı. Amberin Zaman, Muharrem İnce'nin adaylığını 'Cumhur İttifakı'na destek' olarak paylaşınca sert bir tepki gördü. Muharrem İnce, "Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle Zaman'a saydırdı. Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz" açıklamaları da eş zamanlı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde Amberin Zaman ile yaptığı temas bilinirken bu çıkışlar İnce'ye CHP tarafından yapılan baskının örneklerinden oldu.

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