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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 14:13 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 14:13

CHP'den Kandil'e 'Zeytinburnu'nda belediye makamı' vaadi!

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti, Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren Meclis Üyelerini tanıttı. Listede yer alan DEM'li Abdulcabbar Barış'tan kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi. Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını, belediyeyi yeniden yapılandırıp birçok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.Öte yandan aynı programda CHP listesinden aday gösterilen DEM'lilerin seçim sonrası tekrar DEM'e dönecekleri söylendi.

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